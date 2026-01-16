Ricci | Le chat? Va benissimo che le leggano

Matteo Ricci afferma che non ci sono problemi nel leggere e utilizzare le chat con Santini. La sua posizione sottolinea la trasparenza e l’apertura nel dialogo, evidenziando l’importanza di una comunicazione chiara e diretta. Questa affermazione invita a riflettere sul ruolo della trasparenza nelle interazioni quotidiane, senza creare fraintendimenti o pregiudizi, promuovendo un approccio semplice e genuino.

"Possono tranquillamente leggere e utilizzare le chat con Santini.". È da qui che Matteo Ricci sceglie di partire. Da una risposta scritta, misurata e tutt'altro che casuale. La presa di posizione arriva poche ore dopo l'interrogatorio-fiume di Massimiliano Santini nell'inchiesta Affidopoli e dopo le parole del suo legale, Gioacchino Genchi, che a margine dell'audizione ha richiamato le guarentigie legate al ruolo di parlamentare europeo, sottolineando come l'attività della polizia giudiziaria sia stata condotta "salvaguardando la funzione istituzionale del principale indagato" e rimettendo alle determinazioni della Procura l'eventuale passaggio al Parlamento europeo.

Affidopoli a Pesaro. Sei ore di interrogatorio per Massimiliano Santini alla Guardia di Finanza. Ha risposto a tutte le domande. Al centro le chat tra lui e l'ex sindaco Matteo Ricci facebook

