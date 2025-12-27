Chi è Tonino Cantelmi lo psichiatra di Papa Francesco pronto a cambiare le sorti della Famiglia nel bosco

Il Natale appena trascorso è stato amaro per Nathan e Catherine Trevallion, la coppia anglo-australiana protagonista della controversa vicenda della “famiglia nel bosco” nella provincia di Chieti. Per la prima volta hanno dovuto festeggiare lontano dai loro tre bambini, affidati dal tribunale a una casa famiglia. Nonostante tutto, durante gli incontri autorizzati hanno portato regali ai piccoli, cercando di mantenere un clima sereno e spiegando loro cosa sta accadendo. La situazione è complessa: i genitori hanno ricevuto due bocciature consecutive, sia dalla Corte d’Appello che dal Tribunale per i minorenni, che hanno negato il ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ragazzo morto di anoressia: Cantelmi (psichiatra), attenzione a blog “pro – ana” che incitano a magrezza estrema - Il nemico più subdolo contro il quale combattere nel trattamento di ragazze e ragazzi anoressici e l’inquietante “sostegno sociale” alla magrezza estrema come forma di bellezza. agensir.it

Medici cattolici: Amci Roma, lo psichiatra Tonino Cantelmi è il nuovo presidente - È Tonino Cantelmi, psichiatra e direttore sanitario del Centro di riabilitazione Opera don Guanella – Casa San Giuseppe, il nuovo presidente della sezione di Roma dell’Associazione medici cattolici ... agensir.it

Psichiatria, discutiamone - La lettera di Tonino Cantelmi, presidente dell'Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, rilancia il dibattito su questo tema scottante. vita.it

