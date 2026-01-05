Granblue Fantasy è in arrivo su Steam ecco data di uscita e dettagli

Cygames ha annunciato l’arrivo di Granblue Fantasy su Steam, offrendo ai giocatori una nuova possibilità di godere di uno degli RPG online più apprezzati del panorama giapponese. La data di uscita e i dettagli saranno comunicati prossimamente, ampliando così le modalità di accesso e fruizione di questo titolo di successo. Restate aggiornati per tutte le novità relative a questa importante release.

Cygames ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Granblue Fantasy su Steam, segnando un passaggio storico per uno degli RPG online più longevi e popolari del panorama giapponese. La versione per lo store digitale di Valve debutterà quindi il 10 marzo 2026, in concomitanza con il dodicesimo anniversario del gioco, con questa operazione che punta ad ampliare ulteriormente il pubblico, soprattutto al di fuori del Giappone, offrendo un accesso diretto tramite l'ecosistema Steam. La versione Steam di Granblue Fantasy sarà sviluppata da Cygames in collaborazione con CyDesignation, studio noto per il contributo artistico e di design alla serie.

