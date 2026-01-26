Tv Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti dal 28 gennaio su RaiPlay

Roma, 26 gen. (askanews) – Massimo Popolizio conduce il pubblico in un viaggio tra la grande Storia e ricordi personali, tra letteratura e amore per la vita, in un ritratto inedito di uno dei Maestri della poesia del Novecento: “Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti”, il nuovo docu-film da un’idea di Davide Rondoni, diretto da Massimo Popolizio e Mario Vitale, prodotto da Gloria Giorgianni, una co-produzione Anele, Rai Documentari e Luce Cinecittà con il contributo di Rai Teche, in associazione con Kublai Film. Il docu-film verrà presentato il 28 gennaio con un’anteprima al MAXXI di Roma in occasione dell’uscita su RaiPlay e andrà in onda venerdì 27 febbraio in prima serata su Rai3.🔗 Leggi su Ildenaro.it

