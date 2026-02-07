Viaggio dell' Ute del codroipese in terra d' Abruzzo

L'Università della Terza Età di Codroipese porta un gruppo di anziani di Rivignano Teor e Varmo in visita a L'Aquila. La città, scelta come Città Italiana della Cultura 2026, apre le sue porte a questa delegazione. I partecipanti, tra anziani e studenti, si preparano a scoprire le bellezze e la storia della zona durante un viaggio organizzato dall’ente locale.

Laura Pausini, Andrea Pucci e Can Yaman: sarà il Festival dei permalosi. Carlo Conti, perché ci vuoi male? Nell'ambito di L'Aquila, Città Italiana della Cultura 2026, verrà organizzata dall'Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor e Varmo una visita in terra d' Abruzzo. Il viaggio sarà dal 18 al 21 aprile. Si partirà in pullman GT da Codroipo e da Rivignano (orario ancora da definire). Lungo il tragitto ci sarà una sosta a Rimini, città natale del celebre regista cinematografico, Federico Fellini. Una guida accompagnerà il gruppo in visita ai pittoreschi quartieri chiamati borghi, Dopo il pranzo in ristorante, nel primo pomeriggio ci sarà la ripartenza alla volta di Sulmona, situata nel cuore dell' Abruzzo, con cena e pernottamento.🔗 Leggi su Udinetoday.it

