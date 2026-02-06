Non giocherà il Super Bowl ma a 37 anni Matt Stafford è l' Mvp della stagione Nfl

A 37 anni, Matt Stafford si prende il titolo di MVP della stagione NFL, anche se i Rams sono usciti in semifinale contro Seattle. Nonostante la delusione, Stafford ottiene più voti di Maye dei Patriots e si conferma come uno dei quarterback più forti di questa annata. Non giocherà il Super Bowl, ma il suo nome resterà tra i protagonisti di questa stagione.

Matthew Stafford è il miglior giocatore di questa stagione Nfl. Il quarterback dei Los Angeles Rams vince l’Mvp a 37 anni, alla 17ma stagione personale. Un premio alla longevità agonistica, alla sua seconda vita professionale. Ha saputo trionfare al Super Bowl LVI con i Rams di cui diventa il quarto Mvp di franchigia – segue Roman Gabriel nel 1969, Kurt Warner nel 1999 e 2001 e Marshall Faulk nel 2000 - dopo la prima parte di carriera ai Detroit Lions complicata per risultati di squadra. Stafford diventa il terzo giocatore più vecchio ad aggiudicarsi il riconoscimento, dietro solo a Tom Brady (2017) e Aaron Rodgers (2021), mostri sacri del football americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La NFL ha annunciato che il Sunday Ticket sarà disponibile per la stagione 2026, prima del Super Bowl.

Non giocherà il Super Bowl, ma a 37 anni Matt Stafford è l'MVP della stagione NFLMalgrado l'eliminazione nella finale di Conference per mano di Seattle, il quarterback dei Los Angeles Rams per un pugno di voti precede Maye (New England Patriots)

