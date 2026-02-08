8 febbraio Madonna del Soccorso | strappa un bimbo delle mani del male

Il 8 febbraio, a Madonna del Soccorso, si è verificato un episodio che ha fatto parlare di sé. Un bambino stava per essere portato via da qualcosa di oscuro, ma all’ultimo momento la madre ha invocato la Madonna del Soccorso. E proprio in quel momento, secondo la tradizione, la Madonna sarebbe intervenuta, strappando il bambino dalle mani del male. La scena si è svolta davanti a diverse persone, tutte testimoni della presunta azione miracolosa.

La Madonna del Soccorso secoli addietro fu pronta a intervenire per salvare un bambino consegnato nelle mani del demonio da una terribile maledizione, esaudendo la preghiera disperata della madre. A circa due chilometri da Minucciano, in provincia di Lucca, sulla sommità di un colle accessibile dalla strada che dal capoluogo giunge a Pieve San Lorenzo, si trova l'eremo della Beata Vergine del Soccorso. Nato alla fine del XV secolo come oratorio per accogliere pellegrini e viandanti, nel 1555 fu dedicato alla Beata Vergine del Soccorso dall'allora vescovo di Luni. Minucciano apparteneva territorialmente proprio alla diocesi di Luni, che approvò una confraternita laicale dedicata alla Madonna del Soccorso.

