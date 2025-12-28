Con questo Hojlund sarà dura per Lukaku Ma con questo Juan Jesus è già panchina per Buongiorno

Con l’arrivo di Hojlund, la concorrenza in attacco si fa più agguerrita per Lukaku. Nel frattempo, con l’esperienza di Juan Jesus, Buongiorno si trova già in panchina. Il Napoli, vincendo facilmente contro il Verona, ha dominato nel primo tempo e gestito il risultato nel secondo, confermando la solidità della squadra e le scelte tattiche del tecnico.

Cesare – Caro Guido vittoria in scioltezza del Napoli che ha chiuso la partita nel primo tempo e poi l’ha controllata nel secondo. Anche se poteva chiuderla definitivamente segnando almeno altri 2-3 gol. E la Cremonese praticamente non ha mai tirato in porta. Eppure la Cremonese quest’anno ha dato fastidio a diverse squadre forti come nelle vittorie in trasferta con Milan e Bologna, i pareggi fuori casa a Como e a Roma con la Lazio ed i pareggi in casa con l’Atalanta e la Juventus di Spalletti. Guido – Quello che dici è giusto e perciò la vittoria degli azzurri assume un valore maggiore considerando soprattutto la schiacciante superiorità dimostrata in campo per tutta la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

