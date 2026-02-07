Vorrei… raccontarti Cesare | il tributo a Cremonini

Da bolognatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera torna in scena lo spettacolo tributo “Vorrei… raccontarti Cesare”, dedicato a Cesare Cremonini. Lo show ripercorre la sua carriera, dai primi passi con i Lunapop ai grandi successi da solista. Il format è vivace e coinvolgente, mescola musica, ricordi e emozioni, e permette al pubblico di rivivere le tappe più importanti della sua musica.

