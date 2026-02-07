Vorrei… raccontarti Cesare | il tributo a Cremonini

Questa sera torna in scena lo spettacolo tributo “Vorrei… raccontarti Cesare”, dedicato a Cesare Cremonini. Lo show ripercorre la sua carriera, dai primi passi con i Lunapop ai grandi successi da solista. Il format è vivace e coinvolgente, mescola musica, ricordi e emozioni, e permette al pubblico di rivivere le tappe più importanti della sua musica.

Logico 2.0 – Vorrei. raccontarti Cesare è uno spettacolo tributo in tour dedicato a Cesare Cremonini, un'esplorazione cantata, ballata e recitata della sua carriera, dalle origini con i Lunapop ai successi solisti, con un format dinamico che unisce musica, ricordi ed emozioni per celebrare. LOGICO 2.0 arriva a Padova con "Vorrei… raccontarti Cesare". Padova – Cineteatro Don Bosco 28 marzo 2026 - ore 21

