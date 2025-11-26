Cesare Cremonini in radio il nuovo singolo Ragazze facili
Cesare Cremonini torna in radio con il singolo Ragazze facili, estratto dall’ultimo album Alaska Baby. “ Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. – racconta Cesare Cremonini a cuore aperto – Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza tutta la cenere di quel fuoco spento mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me e non potevo più indugiare: “ Ragazze facili ” è stata l’esplosione che ha rotto la diga. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
