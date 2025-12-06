Volley B2 donne Cimas a Collemarino Gabicce-Tortoreto
Serie B2. Per la 9ª giornata di andata del campionato di volley femminile, la Cimas Volley Urbania (foto) sarà di scena a Collemarino. Oggi alle 17,30 le durantine tornano al Palasport Flavio Brasili dove il 1 maggio scorso vinsero il campionato di serie C. La squadra di Giulianelli è attualmente a metà classifica in un campionato comunque molto equilibrato. Capitan Violini e compagne stanno adattandosi alla categoria cercando di trovare continuità nelle prestazioni in un percorso di crescita a cui si sta lavorando in ogni allenamento. "Sicuramente affrontare Collemarino non sarà facile perché la squadra sta giocando molto bene – dice coach Giulianelli –, occupa infatti il terzo posto in classifica e viene da 3 vittorie consecutive molto convincenti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
