Volley Serie B C D | una MoRe in crisi di identità prova a ritrovarsi contro la capolista Sassuolo Saturno occhio al Carpi La Tirabassi & Vezzali sfida la gloriosa Teodora

Le squadre di volley di Serie B, C e D sono impegnate nelle prime giornate di campionato, con alcune alla ricerca di identità e risultati. La Mo.Re. tenta di riscattarsi contro la capolista Sassuolo, mentre Saturno guarda al match con Carpi. In campo femminile, la Saturno Guastalla guida la classifica in C, con molte altre formazioni che affrontano oggi la loro prima partita stagionale.

Campionati tutti nel vivo, con una sola capolista reggiana, la Saturno Guastalla in C femminile. Di contro diverse nostre squadre affrontano oggi la prima dei rispettivi campionati. SERIE B. Una Mo.Re (10) con qualche crisi d'identità ospita alle 20 al PalaAnderlini la capolista Kerakoll Sassuolo (23). SERIE B1. Anche per la Tirabassi & Vezzali (20) è pronta una capolista che non ha ancora perso: la mitica Olimpia Teodora Ravenna (26); gara di vertice, contro le "nipotine" di quella squadra monstre di fine anni '80 che dominava in Italia e s'imponeva all'estero: oggi le romagnole puntano a tornare almeno in Serie A, il via alle 18.

