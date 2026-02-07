Volley Incontri insidiosi per le squadre del circondario

Questa sera la Montesport torna in campo per la prima partita del girone di ritorno in serie B1. La squadra sarà impegnata alle 21 al PalAlessandro di Baccaiano, in un match che si presenta difficile. La squadra avversaria cerca punti importanti, e per la Montesport sarà fondamentale partire forte fin dall’inizio.

Riparte il campionato di volley con la prima del girone di ritorno. In serie B1 la Montesport sarà al PalAlessandro di Baccaiano alle 21.00 per affrontare la C.R.Transport Rivalta di Cremona. Partita difficile perché le lombarde sono seconde in classifica con 31 punti con chiare mire di salita nella categoria superiore, mentre le biancoblu sono settime con 18 punti. In serie B2 le tre squadre del circondario giocheranno alle 18.00. I’ Giglio di Castelfiorentino, ottava con 17 punti, sarà alla Palestra Enriquez di Viale Duca d’Aosta per affrontare la Normac di Genova, prima in classifica con 32 punti: un incontro difficile, ma le ultime prestazioni delle biancorosse fanno sperare in un match sicuramente combattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley. Incontri insidiosi per le squadre del circondario Approfondimenti su Montesport Baccaiano Violenza contro le donne: il programma di eventi del circondario imolese Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile: eliminate le squadre piemontesi, finalissima spettacolo Conegliano-Scandicci Le finali della Coppa Italia di volley femminile si svolgeranno a Torino, il 24 e il 25 gennaio 2026, presso l’Inalpi Arena. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ecco il nutrito programma delle partite che da stasera a domenica prossima vedranno protagoniste le nostre formazioni giovanili. Ben 9 incontri tra cui spiccano 4 incontri di playoff. Vi aspettiamo a sostenere le nostre ragazze! Forza Volley Arno! Forza Valdarn facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.