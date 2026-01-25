Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile | eliminate le squadre piemontesi finalissima spettacolo Conegliano-Scandicci

Le finali della Coppa Italia di volley femminile si svolgeranno a Torino, il 24 e il 25 gennaio 2026, presso l’Inalpi Arena. Dopo l’eliminazione delle squadre piemontesi, le finali vedranno affrontarsi Conegliano e Scandicci in una sfida che promette spettacolo e alta intensità. L’evento rappresenta un momento importante per il panorama sportivo femminile e per la città di Torino.

Il 24 e il 25 gennaio 2026, l'Inalpi Arena di Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile. Si tratta di un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati, per una competizione a cui accendono le prime squadre della classifica di Serie A al termine del girone d'andata.

