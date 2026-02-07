Vignola, De Falco e Giannini si dimettono dal Partito socialista. Hanno deciso di lasciare tutte le cariche, spiegando che non condividono più la linea seguita dai vertici nazionali e regionali. La loro decisione arriva dopo settimane di tensioni interne e segnala un possibile allontanamento dal partito. I tre hanno parlato di una scelta dolorosa, ma necessaria, per rimanere coerenti con i propri principi.

Tempo di lettura: 2 minuti "Ci dimettiamo tutte le cariche del Partito socialista. La nostra è una scelta dolorosa, ma inevitabile poiché non c'è più compatibilità tra il nostro modo di intendere la politica e quello portato avanti dai vertici nazionali e regionali del partito. Per noi la politica è impegno partendo dal basso, costruzione di percorsi di partecipazione, creazione di ponti tra i cittadini e le istituzioni. Questo modo di intendere la politica ci ha portato ad avere un importante radicamento del PSI che, come non accadeva da un decennio in provincia di Caserta, ha aperto sedi sul territorio, ha conquistato e ri-conquistato iscritti.

© Anteprima24.it - Vignola, De Falco, Giannini lasciano le proprie cariche in seno al Psi

