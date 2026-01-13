Stradella | saluto al comandante Cosimo De Falco al suo posto arriva il capitano Domenico Molino

A Stradella si conclude l’incarico del capitano Cosimo De Falco alla guida della compagnia carabinieri. Al suo posto, assume il comando il capitano Domenico Molino. Dopo il suo servizio nell’Oltrepò pavese, De Falco si trasferisce al comando del Nucleo di Campione d’Italia, segnando un momento di transizione per le forze dell’ordine locali.

Stradella, 13 gennaio 2026 – Cambio al vertice della compagnia carabinieri di Stradella. Oggi, martedì 13 gennaio, è stato infatti l'ultimo giorno in Oltrepò pavese per il capitano Cosimo De Falco, che va ad assumere il nuovo prestigioso incarico al comando del Nucleo carabinieri di Campione d'Italia. Da Lecce, anche se di origini calabresi, è arrivato il capitano Domenico Molino, che da domani, mercoledì 14 gennaio, sarà al comando della Compagnia di Stradella, accolto dal comandante provinciale dei carabinieri di Pavia, colonnello Pantaleone Grimaldi. Il profilo. Classe 1994, il capitano Molino ha intrapreso la carriera militare nel 2015, frequentando il 198esimo corso dell'Accademia di Modena e poi la Scuola ufficiali carabinieri a Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

