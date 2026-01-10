Reggina pronta per la sfida sul campo della Nissa con i nuovi Guida e Giuliodori

La Reggina si prepara alla trasferta contro la Nissa, in programma domenica alle ore 14.30, valida per la 19ª giornata di Serie D. La squadra arriva all'incontro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, sfruttando anche l'inserimento dei nuovi acquisti Guida e Giuliodori. Un match importante per proseguire il percorso di crescita e mantenere alta l’attenzione nel campionato.

La Reggina è proiettata all’importante sfida esterna di domenica (inizio ore 14.30) contro la Nissa, valida per la 19^ giornata del campionato di Serie D. Il tecnico Alfio Torrisi dovrà fare a meno degli infortunati Barillà, Chirico, Desiato, Palumbo e Porcino. Non sono stati convocati Verduci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

