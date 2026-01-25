Lezione aperta dell' Ute del codroipese si parla di esodo istriano

Mercoledì 28 gennaio alle 17.00, l'Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor e Varmo, organizza una lezione aperta dedicata all'esodo istriano. Con Paolo Bortolussi, si approfondirà il libro

C'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9) Mercoledì 28 gennaio, alle 17.00, l' Università della Terza Età del Codroipese – sezione di Rivignano Teor e Varmo, per Autori del Territorio (lezione aperta a tutti), con Paolo Bortolussi presenterà il libro Opzione: Italiani! di Luigino Vador, che per questa sua opera, nel 2008, fu premiato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Racconta la storia tragica dell' esodo istriano, fiumano e dalmata, facendo parlare un gruppo di famiglie istriane che nel 1958 si insediò nella frazione Villotte di San Quirino, in provincia di Pordenone portando il lettore nel cuore del dramma degli esuli, una pagina poco nota di una triste storia di confine.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: L'Ute del codroipese presenta il libro di Floramo e ripresenta Tagliamento 2025

Destra e sinistra insieme per la memoria dell'esodo istriano in Fvg: ecco il bandoUna collaborazione tra destra e sinistra per commemorare l'esodo istriano in Friuli Venezia Giulia si concretizza attraverso un nuovo bando.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Maddalena, all’Ute si parla di archeologia, natura e cultura - L'Unione Sarda.it; Ute Ozieri, lezione del dottor Antonio Muscas sulla Medicina di genere.

Lezione aperta dell'Ute del codroipese, si parla di esodo istrianoMercoledì 28 gennaio, alle 17.00, l' Università della Terza Età del Codroipese – sezione di Rivignano Teor e Varmo, per Autori del Territorio (lezione aperta a tutti), con Paolo Bortolussi presenterà ... udinetoday.it

Tai Chi Chuan, lezione aperta alla Notte Bianca dell'EurSabato 21 giugno alle ore 10:30, all’interno dell’Evento della Notte Bianca EUR 2025, la ASD Vizconde Kung Fu propone una lezione aperta di Tai Chi Chuan a chiunque sia interessato a conoscere questa ... romatoday.it

Lezione Aperta di Shooting di Moda – Open Day Corsi Invernali 2026 - facebook.com facebook