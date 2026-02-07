Via Montebello | Crolla un albero nel giardino paura alle scuole Dal Borro | Tragedia sfiorata per fortuna non c' erano alunni

Questa mattina un albero si è rovesciato nel giardino delle scuole in via Montebello. Fortunatamente, in quel momento non c’erano alunni e nessuno si è fatto male. La scena ha fatto scattare un po’ di paura tra insegnanti e genitori, che temevano il peggio. Dal Borro, uno dei docenti, ha commentato:

"Si è sfiorata la tragedia, non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto accadere se fosse successo durante l'orario di attività scolastiche dedicate all'orto". È stato questo il pensiero comune dei genitori degli alunni delle scuole Dal Borro quando, nella mattina di ieri venerdì 6 febbraio.

