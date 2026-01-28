Maltempo albero crolla nel giardino dell' ospedale | ambulanza sfiorata

Questa mattina all’ospedale Rizzoli di Ischia, un albero è crollato nel giardino, sfiorando un’ambulanza in sosta. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha creato momenti di paura tra pazienti e operatori sanitari. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre si valuta se l’albero possa rappresentare ancora un pericolo.

Paura stamattina all’ospedale Rizzoli di Ischia, dove un albero è crollato nel giardino del nosocomio, a poca distanza da un’ambulanza in sosta. La pianta è stata sradicata dal forte vento di libeccio che soffiava sull’isola. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il crollo ha provocato momenti di tensione tra personale sanitario e degenti. Resta preoccupazione per il maltempo sull'isola e in generale nella provincia di Napoli. Mentre i collegamenti tra città e isole del golfo proseguono a singhiozzo, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

