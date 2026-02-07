Via Giulio De Petra la sera diventa una pista | Corrono come pazzi e nessuno rispetta le strisce

La sera, via Giulio De Petra a Foggia si trasforma in una pista di corsa improvvisata. Chi vive nella zona dice che in pochi minuti le auto cominciano a sfrecciare come se fossero in un circuito, senza rispettare le strisce pedonali e la segnaletica. Nessuno sembra curarsi delle regole, e i residenti si ritrovano a vivere in un’aria di pericolo costante. La strada, che di giorno è tranquilla, diventa un incubo per chi vuole attraversarla o semplicemente camminare.

Su via Giulio De Petra, a Foggia, appena cala il sole la strada cambia pelle. L'impressione, raccontata da chi abita lì, è che quel rettilineo venga scambiato per un circuito. Non è solo una questione di fastidio o di decoro urbano: è una percezione costante di rischio, soprattutto per chi.

