Una strada un impatto una fuga | cani travolti sulle strisce a via De Renzi

Alle 7:30 di questa mattina, in via De Renzi ad Avellino, due cani sono stati investiti sulle strisce pedonali. Uno di loro è rimasto immobile, mentre l’altro ha subito gravi ferite. L’incidente ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, che stanno intervenendo per prestare assistenza e individuare eventuali responsabilità.

Avellino, 22 gennaio 2026 - Alle 7.30 del mattino, in via De Renzi, due cani finiscono sull'asfalto. Uno resta immobile. L'altro respira a fatica. Succede davanti a Parco Kennedy, sulle strisce pedonali, a pochi passi dai giardini e dalle scuole dell'infanzia.Un'auto arriva da via.

