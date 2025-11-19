Verso il derby con la Vigor Senigallia Recanatese allarme infortuni | c’è la coda all’infermeria
La Recanatese che ha ripreso ieri gli allenamenti assomiglia ad una specie di "lazzaretto" e la coda, all’infermeria, è quella dei giorni peggiori come pure la lista di attesa di coloro che dovranno sottoporsi agli esami di rito per valutare l’entità dei rispettivi infortuni. Da parte dello staff tecnico si cerca, per quanto possibile, di fare buon viso a cattivo gioco ma la situazione è davvero pesante se consideriamo anche l’esiguità dell’attuale rosa, almeno a livello di over. Ma andiamo con ordine. Al di là dei soliti lungodegenti chi sta messo peggio è Luca Cocino tanto che il ventunenne difensore è tornato nella "sua" Torino con i suoi tempi di recupero che si prospettano estremamente lunghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
