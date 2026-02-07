Verissimo | Matteo Paolillo Paolo Bonolis e Lino Banfi tra gli ospiti

Silvia Toffanin torna in tv con due nuove puntate di Verissimo, in onda questo weekend su Canale 5. Tra gli ospiti ci sono Matteo Paolillo, Paolo Bonolis e Lino Banfi. La conduttrice riprende il suo ruolo nel pomeriggio, portando interviste e notizie sui personaggi più amati.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 7 febbraio, e domani, domenica 8 febbraio. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 7 febbraio – ore 16.30. Nell’appuntamento del sabato, Verissimo apre le porte a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ancora una volta in coppia alla conduzione della nuova edizione, in onda in prima serata, di Striscia la Notizia. Prima intervista-ritratto per l’attrice turca Serra Y?lmaz, e prima volta negli studi del programma anche per Matteo Paolillo, al cinema con Io e te. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

