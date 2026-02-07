Verissimo | Matteo Paolillo Paolo Bonolis e Lino Banfi tra gli ospiti

Silvia Toffanin torna in tv con due nuove puntate di Verissimo, in onda questo weekend su Canale 5. Tra gli ospiti ci sono Matteo Paolillo, Paolo Bonolis e Lino Banfi. La conduttrice riprende il suo ruolo nel pomeriggio, portando interviste e notizie sui personaggi più amati.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 7 febbraio, e domani, domenica 8 febbraio. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 7 febbraio – ore 16.30. Nell’appuntamento del sabato, Verissimo apre le porte a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ancora una volta in coppia alla conduzione della nuova edizione, in onda in prima serata, di Striscia la Notizia. Prima intervista-ritratto per l’attrice turca Serra Y?lmaz, e prima volta negli studi del programma anche per Matteo Paolillo, al cinema con Io e te. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Verissimo: Matteo Paolillo, Paolo Bonolis e Lino Banfi tra gli ospiti Approfondimenti su Verissimo Paolillo Paolo Bonolis, Lino Banfi e Matteo Paolillo sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 7-8 febbraio Questo fine settimana, Silvia Toffanin torna con due puntate di Verissimo, in onda sabato e domenica su Canale 5. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Verissimo Paolillo Argomenti discussi: Verissimo: Matteo Paolillo: l'intervista integrale Video; Matteo Paolillo ospite di ‘Verissimo’: da 'Mare Fuori’ al nuovo film ‘Io + te’; Paolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’; Gli ospiti di Verissimo del 7 e dell'8 febbraio. Corona e Falsissimo rimossi dai socialVerissimo: Silvia Toffanin torna con nuove interviste a Matteo Paolillo, Paolo Bonolis, Lino Banfi e altri ospiti. Le anticipazioni ... davidemaggio.it Verissimo, ospiti 7 e 8 febbraio 2026: Silvia Toffanin accoglie Matteo Paolillo e tanti volti attesiIl weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate dense di racconti personali e ritorni molto attesi. Silvia Toffanin, come sempre, guiderà il ... ilsipontino.net Matteo Paolillo è innamorato “Sono molto felice. Sto vivendo una bellissima storia d’amore da quasi due anni” #Verissimo facebook #ultimo e #jacqueline luna di giacomo in crisi per #matteo paolillo Lui smentisce tutto: «Non c'è niente di vero» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.