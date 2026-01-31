verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026

Questa settimana torna su Canale 5 “Verissimo” con Silvia Toffanin. Le due puntate in programma, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, promettono interviste a vari ospiti. La conduttrice incontrerà personaggi noti e racconterà storie interessanti, offrendo agli spettatori un mix di emozioni e curiosità.

Torna Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni sulle interviste delle puntate di oggi, sabato 31 gennaio e domani domenica 1 febbraio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 31 gennaio 2026. Oggi, sabato 31 gennaio 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata Gigliola Cinquetti, la cantante di “Non ho l’età”, che si racconta a cuore aperto tra vita privata e lavorativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Silvia Toffanin torna in tv con un doppio appuntamento di Verissimo.

Verissimo, sabato 31 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggiA Verissimo intervista, tra pubblico e privato, di una signora della musica italiana: Gigliola Cinquetti. Ospite anche Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie 'Una nuova vita'. E, ... adnkronos.com

Ecco tutti gli ospiti di Verissimo per le puntate del 31 gennaio e del 1 febbraioSabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio torna Verissimo con i suoi ospiti. Chi saranno i protagonisti del programma condotto da Silvia Toffanin? Una delle interviste previste coinvolge una signora ... novella2000.it

«Siamo qui per chiedere giustizia per nostro figlio, non vogliamo che la sua storia venga dimenticata. » Nel prossimo weekend Verissimo torna su Canale 5 e porta in studio volti molto amati e storie che toccano da vicino. Silvia Toffanin apre la puntata di saba - facebook.com facebook

