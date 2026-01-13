Analisi e pronostici della partita Albacete-Real Madrid, in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21:00. Dopo le difficoltà affrontate contro il Barcellona lo scorso anno, il Real cerca una vittoria convincente per rilanciare la propria stagione. In questa pagina troverai formazioni, quote e le principali previsioni sul risultato, con un focus sulla possibilità di una vittoria esterna dei Blancos.

Dopo le tante amarezze patite contro il Barcellona negli scontri diretti dell'anno scorso, il Real Madrid sperava di aprire il 2026 in maniera diversa: la finale di Supercopa poteva rappresentare una buona occasione per la squadra di Xabi Alonso per mettere in discussioni l'egemonia blaugrana ma anche in questa occasione la squadra di Flick ha

© Infobetting.com - Albacete-Real Madrid (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria esterna rotonda per le Merengues?

