Due persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo due valanghe che si sono staccate oggi in Trentino. La prima vittima è uno degli quattro scialpinisti recuperati dalla neve, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La zona è sotto stretta sorveglianza, e le autorità stanno valutando come intervenire per aiutare i feriti e mettere in sicurezza l’area.

E' di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga staccatasi a Bellamonte e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale S. Chiara di Trento, dove poi è morto. La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. È intervenuto l'Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. In entrambi i casi si tratterebbe di escursionisti locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valanghe in Trentino, due morti e diversi feriti tra gli scialpinisti

Approfondimenti su Valanghe Trentino

Due valanghe si sono abbattute oggi in due zone diverse: una in Valtellina, sull’alpe Meriggio, e l’altra nei pressi di Bellamonte, in Trentino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Valanghe Trentino

Argomenti discussi: Valanga con due morti sopra Solda in Alto Adige; Tragica valanga, due morti e un ferito. Soccorsi in quota: si teme il coinvolgimento di altre persone; Valanghe, dopo il doppio allarme su Tonale e Marmolada confermata l’allerta arancione in montagna; Due freerider finlandesi morti nella valanga a Solda in Alto Adige durante un fuoripista: l'amico si è salvato.

Valanghe in Trentino, due morti e diversi feriti tra gli scialpinistiE' di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla ... ilmessaggero.it

Valanghe, due morti in Trentino. La prima vittima è uno dei 4 scialpinisti travolti a Bellamonte, la seconda recuperata a Punta RoccaPREDAZZO (TRENTINO) - È di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi in Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga ... ilgazzettino.it

Giornata drammatica sulle Alpi: valanghe in Valtellina, Trentino e Val d'Aosta. In Valtellina, una valanga ha travolto tre scialpinisti: uno è morto, uno risulta disperso. In Trentino, quattro scialpinisti sono stati estratti vivi, ma uno è in condizioni gravissime. In Val facebook

Milano Cortina: riaperta la strada che collega val di Fiemme e Cortina. Era stata chiusa sul versante trentino per pericolo valanghe #ANSA x.com