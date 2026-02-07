Ustioni gravissime come si curano Casa e lavoro i luoghi più pericolosi

Questa mattina a Genova, Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro grandi ustionati e chirurgia plastica all’Irccs-Aom, ha spiegato come si curano le ustioni gravissime. Secondo lui, le zone più pericolose sono casa e lavoro, e il modo migliore per affrontarle è intervenire subito e con le cure adeguate. La strada per recuperare, ha detto, è lunga ma possibile con le tecniche moderne.

Genova, 7 febbraio 2026 – Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro grandi ustionati e chirurgia plastica Irccs-Aom di Genova. Abbiamo tutti negli occhi e nel cuore la strage di ragazzi a Crans Montana, in Svizzera. Com’è organizzata in Italia la rete di cura? “Possiamo contare su tre Centri ustioni accreditati dall’Europa: il nostro di Genova per il Nord, quello di Pisa per il Centro, Catania a Sud. A questi si aggiungono altri Centri sparsi nel territorio nazionale. Ma non tutti hanno le stesse caratteristiche, anche per questo abbiamo cominciato a fare l'accreditamento europeo”. Cosa significa? “Per dire: abbiamo Centri ustioni con due posti letto e altri con 12, 14 o 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ustioni gravissime, come si curano. Casa e lavoro i luoghi più pericolosi Approfondimenti su Genova Ustioni Banche dei tessuti e membrane dalla pelle dei pesci: come si curano le grandi ustioni Le banche dei tessuti e le membrane ottenute dalla pelle dei pesci rappresentano soluzioni innovative nel trattamento di grandi ustioni. L’esercito nei luoghi pericolosi della città. La sicurezza mette tutti d’accordo. Maggioranza e opposizione votano sì A Pesaro, la mozione “Strade sicure” ha ottenuto l’approvazione unanime di maggioranza e opposizione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Genova Ustioni Argomenti discussi: Tentato omicidio a Roma: cosparge di alcol il rivale e gli dà fuoco dopo la lite; Roma, litiga con un clochard e gli dà fuoco: 44enne in gravissime condizioni. Orrore a San Lorenzo; Il Vallese promette i soldi, ma i risarcimenti non arrivano: Mandano le bollette delle spese mediche; Crans-Montana, è morto a 18 anni Alexis Bollag: era una promessa del basket – La tragedia dopo il lungo ricovero. Crans Montana, come si curano i gravi ustionati? Il lungo percorso per salvare i sopravvissutiLa priorità resta salvare la vita ai ragazzi ricoverati in terapia intensiva e coinvolti nella strage di Crans-Montana, cercando di ridurre la superficie del corpo ustionata per stabilizzare le loro ... rainews.it Crans-Montana, cosa succede ora ai ragazzi ustionati: Il trapianto di pelle è solo il primo passoIn caso di ustioni gravi, come quelle riportate da molti dei ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Capodanno di Crans-Montana, è fondamentale intervenire chirurgicamente. Il Prof. Franco Bassetto, ... fanpage.it L’episodio risale alla sera del 24 gennaio, quando un uomo di 44 anni, di nazionalità romena, è stato trovato con gravissime ustioni su gran parte del corpo in un giaciglio di fortuna, all’angolo tra via dei Marsi e via dei Sardi. I carabinieri sono intervenuti sul po facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.