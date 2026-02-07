usa nascose 200 cadaveri impresario di pompe funebri condannato a 40 anni di carcere

La giustizia ha fatto il suo corso, condannando a quarant’anni un impresario di pompe funebri in Colorado. L’uomo aveva nascosto 189 cadaveri in uno stabile in decomposizione e aveva consegnato ceneri false alle famiglie in lutto. Una vicenda che ha scioccato la comunità e portato alla luce pratiche criminali inquietanti.

È stato condannato a quarant'anni di reclusione il proprietario di un'agenzia di pompe funebri del Colorado che ha nascosto 189 cadaveri in decomposizione in un edificio e ha consegnato alle famiglie in lutto delle ceneri false. L'orrore è andato avanti per quattro anni. Jon Hallford si è scusato prima della sentenza e ha detto che avrebbe rimpianto le proprie azioni per il resto della vita. "Ho avuto tante occasioni per porre fine a tutto e andarmene, ma non l'ho fatto", ha detto, "i miei errori avranno ripercussioni per una generazione. Tutto quello che ho fatto è stato sbagliato". L'ex moglie, Carie Hallford, comproprietaria dell'agenzia funebre "Return to Nature", sarà condannata il 24 aprile e rischia da 25 a 35 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

