Incassava e non seppelliva alle pompe funebri fetore e 190 cadaveri in putrefazione | condannato proprietario
Un uomo di Colorado gestiva una ditta funebre senza rispettare le regole. Incassava i soldi, ma non seppelliva i corpi. La scoperta è arrivata solo dopo che alcuni vicini si sono lamentati di un odore insopportabile proveniente dal magazzino. Dentro, i carabinieri hanno trovato 190 cadaveri in stato di decomposizione. Ora l’uomo è stato condannato.
La terribile vicenda scoperta in Colorado solo dopo segnalazioni di strane puzze dal magazzino della ditta. Per l’accusa i due coniugi proprietari hanno nascosto i corpi di adulti, neonati e feti per 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Colorado Pompe Funebri
