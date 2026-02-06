Incassava e non seppelliva alle pompe funebri fetore e 190 cadaveri in putrefazione | condannato proprietario

Un uomo di Colorado gestiva una ditta funebre senza rispettare le regole. Incassava i soldi, ma non seppelliva i corpi. La scoperta è arrivata solo dopo che alcuni vicini si sono lamentati di un odore insopportabile proveniente dal magazzino. Dentro, i carabinieri hanno trovato 190 cadaveri in stato di decomposizione. Ora l’uomo è stato condannato.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.