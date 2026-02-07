La voglia di partire in vacanza spinge molti viterbesi a trovare il modo di risparmiare. Quest’anno, però, si fa ancora più difficile mettere da parte i soldi per viaggiare. Con i prezzi alle stelle, anche un semplice week-end diventa un investimento, e spesso bisogna fare i conti con uno stipendio che non basta più. La domanda che molti si pongono è: quanto serve davvero per concedersi una pausa?

Secondo l'analisi di Vamonos Vacanze le zone settentrionali sono le più spendaccione, Viterbo invece si trova a metà classifica La voglia di vacanze non passa mai di moda, ma ogni anno sembra sempre più difficile riuscire a risparmiare per viaggiare. E infatti la spesa degli italiani per le vacanze segue sempre più da vicino la geografia economica dei territori. A rivelarlo è il report di Vamonos Vacanze, che ha analizzato vari dati Istat, Banca d'Italia ed Eurostat per ricostruire idealmente la spesa turistica pro capite nelle province e città metropolitane italiane. Come si può immaginare, l'analisi mostra forti differenze tra i grandi centri urbani, le aree del nord e i territori periferici.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Vacanze

Gli aretini sono pronti a spendere quasi uno stipendio per le vacanze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Viterbo Vacanze

Argomenti discussi: Uno stipendio per andare in vacanza: quanto spendono i viterbesi; I GIOVANI LASCIANO L’ITALIA. E NON SOLO PER GUADAGNARE DI PIÙ; La doppia faccia del 2026. Più soldi in busta paga oggi, ma occhio alla pensione di domani; Pensioni, Nel 2026 aumenti definitivi all’1,4%.

Serracapriola, sindaco rinuncia a un mese di stipendio per far andare i bambini del paese in colonia estivaDieci giorni al mare, a partire dal 30 giugno, dalle 8 alle 13.30 in uno stabilimento balneare con area attrezzata e educatori dedicati, interamente finanziati dal comune, compreso il trasporto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, il vicesindaco di un paese rinuncia a un mese di stipendio per far andare i bambini al mareNel comune di Serracapriola, una comunità di 3700 abitanti in provincia di Foggia, anche quest’anno l'amministrazione comunale ha organizzato la colonia estiva per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni. tgcom24.mediaset.it

In Bolivia c'è un uomo che ha un sogno: andare ai Mondiali. E che per raggiungere questo sogno è disposto a tutto: anche a tornare in campo due anni dopo il ritiro e giocare senza percepire lo stipendio Quando il quasi trentanovenne Marcelo Moreno Marti facebook