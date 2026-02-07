Una nuova scuola di ciclismo intitolata a Franco Ballerini I figli presentano l’associazione

Oggi a Serravalle, in provincia di Pistoia, i figli di Franco Ballerini hanno presentato una nuova scuola di ciclismo intitolata al loro papà. La cerimonia si è svolta nel ricordo del campione scomparso 16 anni fa durante il Rally Ronde di Larciano. La scuola punta a trasmettere l’amore per il ciclismo e a ricordare la figura di Ballerini ai giovani appassionati.

Serravalle (Pistoia), 7 febbraio 2026 – Oggi, sabato 7 febbraio 2026, sono sedici anni dalla prematura scomparsa di Franco Ballerini durante il tragico Rally Ronde di Larciano. Franco aveva da poco compiuto 45 anni. Lo ricorda l'Associazione che porta il suo nome, costituita nel luglio scorso e guidata dai suoi figli Gianmarco e Matteo, per onorare la figura dell'indimenticato campione e commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo. I due figli, grazie all'incontro con Stefano Santerini, massofisioterapista della Nazionale di ciclismo, che li incoraggiò a intraprendere una nuova e significativa avventura, decisero di costituire l'Associazione con l'obiettivo di preservare la memoria del campione attraverso l'organizzazione di eventi.

