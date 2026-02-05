La notizia | Cessa l' attività il Comitato Franco Ballerini Amici del Ciclismo

Casalguidi si ferma il Comitato che portava avanti il ricordo di Franco Ballerini. Dopo anni di attività, il gruppo ha deciso di chiudere i battenti. La notizia circolava da tempo, ma ora è ufficiale: niente più eventi, incontri o iniziative in memoria del ciclista toscano. Molti sono delusi, altri un po’ sorpresi, ma tutti si chiedono cosa ne sarà del ricordo di Ballerini senza il comitato attivo.

Casalguidi (Pistoia), 5 febbraio 2025 – Per qualcuno la notizia era nell’aria, per altri sarà una sorpresa, per altri ancora un’amarezza. Il Comitato Amici di Franco Ballerini cessa di esistere dopo le gioie per le vittorie sul pavé e quelle iridate come “cittì” del Ballero. Sono passati più di 30 anni da quando amici e tifosi di Franco Ballerini decisero di portare avanti il suo nome, un capitolo importante che il Comitato ha svolto in maniera impeccabile. Un Comitato che già con il suo nome si proponeva con impegno, a seguito della tragica scomparsa, di ricordare, tutelare e valorizzare l’atleta, il ct, l’uomo che era Franco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

