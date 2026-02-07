Questa domenica la New Taranto torna in campo dopo la sconfitta della scorsa settimana. La squadra affronta l’Itria in un derby che vale molto per la classifica. I tarantini cercano una vittoria per mantenere il passo in vetta alla Serie A2 Élite, mentre gli avversari sono pronti a dare battaglia per allontanarsi dai bassifondi. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Tarantini Time Quotidiano A una settimana dalla sconfitta contro la Polisportiva Futura, la New Taranto torna in campo per la 18ª giornata del campionato di Serie A2 Élite. Domani pomeriggio alle ore 15, al PalaFiom, i rossoblù ospiteranno l’Itria in un derby che mette in palio punti pesanti per la classifica e per il morale. La formazione ionica ha voglia di riscatto dopo l’ultimo passo falso, un risultato che ha rallentato la corsa verso la vetta, ora distante dieci lunghezze e sempre occupata dal Benevento. I sanniti, però, sono usciti sconfitti nell’anticipo contro l’Italpol (3-2): un’occasione che capitan Bottiglione e compagni vogliono sfruttare per ridurre il divario e presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto in programma tra due settimane. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Un derby per il riscatto: la New Taranto contro Itria per restare in scia alla vetta

