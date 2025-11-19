Elia Perrone, 8 anni, è stato trovato morto in casa a Calimera, in provincia di Lecce. Il suo corpo era in camera da letto e presentava i segni di una morte violenta. I dettagli saranno. 🔗 Leggi su Leggo.it

Elia Perrone ucciso a 8 anni in casa, il corpo della mamma Najoua Minniti in mare: la lite al telefono e i rapporti con l'ex marito, cosa sappiamo