La Russia annuncia di aver preso il controllo del villaggio di Chugunovka, nella regione di Kharkiv. Mosca conferma di aver conquistato il piccolo insediamento, senza specificare i dettagli dell’avanzata. La notizia arriva mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua a coinvolgere diverse aree del Paese.

Mosca, 7 feb. (Adnkronos) - La Russia ha conquistato il villaggio di Chugunovka, nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Le unità del gruppo tattico 'Nord', in seguito ad azioni decisive, hanno assunto il controllo dell'insediamento di Chugunovka nella regione di Kharkov", ha dichiarato il ministero, aggiungendo che le truppe russe hanno colpito punti di dispiegamento temporanei di formazioni ucraine e mercenari stranieri in 158 aree. Il ministero della Difesa russo ha inoltre riferito che le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco, anche con missili ipersonici Kinzhal, contro le infrastrutture energetiche e di trasporto utilizzate dalle Forze Armate ucraine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'conquistato villaggio nell'oblast di Kharkiv'

Approfondimenti su Kharkiv Oblast

Nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, le forze russe del gruppo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ukrainian forces fully liberated village of Bezsalivka in Sumy by clearing it of occupiers

Ultime notizie su Kharkiv Oblast

Argomenti discussi: Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia; Mosca annuncia la conquista di un villaggio nella regione di Zaporizhzhia; Le notizie di venerdì 6 febbraio sul conflitto in Ucraina; Mosca, 'conquistati due villaggi nel Kharkiv e nel Donetsk'.

Ucraina: Mosca, 'conquistato villaggio nell'oblast di Kharkiv'Mosca, 7 feb. (Adnkronos) - La Russia ha conquistato il villaggio di Chugunovka, nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il ministero della Difesa ... iltempo.it

Guerra Ucraina Russia, Mosca attacca le infrastrutture energetiche ucraine. LIVELa Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di stamattina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito ... tg24.sky.it

Ucraina, Mosca attacca le infrastrutture energetiche facebook

#Tg2000 - #Ucraina, ucciso n.2 dell’ #intelligence russo #6febbraio #Tv2000 #Zaporizhzhia #Mosca #Russia #Putin @tg2000it x.com