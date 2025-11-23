Droni ucraini colpiscono centrale elettrica nell’oblast di Mosca | il video dell’attacco

Ilfattoquotidiano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video mostra il secondo dei due attacchi con droni che l’esercito ucraino ha sferrato prima dell’alba di domenica 23 novembre, e uno subito dopo, nelloblast di Mosca. In particolare, è stata colpita una delle centrali elettriche più antiche del Paese, quella di Shatura, a circa 130 chilometri dalla capitale russa. Le autorità locali hanno fatto sapere che “due droni sono stati abbattuti”, ma altri sono andati a segno. Video X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

droni ucraini colpiscono centrale elettrica nell8217oblast di mosca il video dell8217attacco

© Ilfattoquotidiano.it - Droni ucraini colpiscono centrale elettrica nell’oblast di Mosca: il video dell’attacco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

droni ucraini colpiscono centraleDroni ucraini su Mosca mentre si aprono i negoziati di pace a Ginevra - Infrastrutture energetiche sotto attacco in Russia nel giorno di apertura del confronto Ue- Scrive today.it

droni ucraini colpiscono centraleDroni ucraini bersagliano una centrale elettrica nella regione di Mosca: scoppia un vasto incendio | Il video - Attivate le linee di alimentazione d'emergenza; si lavora al ripristino del riscaldamento delle aree urbane vicine ... Riporta msn.com

droni ucraini colpiscono centraleUcraina, Rubio in Svizzera per i colloqui. Zelensky potrebbe andare a Washington - Mentre sono sul punto di iniziare le trattative di pace in Svizzera, si rincorrono le critiche al testo dell’accordo, che anche il segretario Rubio, da sempre ostile a Mosca, non avrebbe apprezzato. Riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Ucraini Colpiscono Centrale