Il video mostra il secondo dei due attacchi con droni che l’esercito ucraino ha sferrato prima dell’alba di domenica 23 novembre, e uno subito dopo, nell’oblast di Mosca. In particolare, è stata colpita una delle centrali elettriche più antiche del Paese, quella di Shatura, a circa 130 chilometri dalla capitale russa. Le autorità locali hanno fatto sapere che “due droni sono stati abbattuti”, ma altri sono andati a segno. Video X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni ucraini colpiscono centrale elettrica nell’oblast di Mosca: il video dell’attacco