truffa dei permessi di soggiorno 138 nei guai

Sono 138 le persone coinvolte in un maxi processo a Bologna. Il pubblico ministero Marco Forte ha chiesto il rinvio a giudizio per un’organizzazione che falsificava contratti di lavoro e documenti fiscali. La truffa permetteva a cittadini extracomunitari senza i requisiti di legge di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Le indagini hanno smascherato un sistema illecito che operava nel cuore della città, con molte persone che ora rischiano il processo.

Sono 138 le richieste di rinvio a giudizio formulate dal pm di Bologna, Marco Forte, nell’ambito di una inchiesta che, secondo gli inquirenti, ha fatto emergere una organizzazione a delinquere che predisponeva contratti di lavoro fittizi e documentazione fiscale per consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti di lavoro previsti per legge, di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Un sistema illecito che avrebbe favorito almeno 854 cittadini stranieri (molte posizioni sono andate prescritte), in un periodo che va dal 2013 al 2018. I reati contestati a vario titolo, oltre all’associazione a delinquere che riguarda 8 persone, sono quelli di truffa, truffa aggravata e violazione del testo unico sull’ immigrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

