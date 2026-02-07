La Virtus ha messo sul tavolo due progetti per la riqualificazione del campo sportivo di Pian di Poma. La squadra chiede tempi certi per avviare i lavori e dare una svolta alla struttura, che rappresenta un punto centrale per la comunità locale. Sanremo dovrà ora decidere come muoversi nel futuro del calcio cittadino e affrontare questa questione fondamentale.

Sanremo è chiamata a fare i conti con il futuro del calcio locale e, in particolare, con la riqualificazione del campo sportivo di Pian di Poma, un nodo cruciale per diverse realtà cittadine. Sul tavolo dell’amministrazione Mager, guidata dal sindaco Alessandro Mager, si sono presentati due progetti distinti, entrambi a iniziativa privata, per la ristrutturazione delle tribune dell’impianto. La scadenza di una quarta proroga tecnica, fissata per giugno 2026, incombe sulla gestione attuale affidata alla Sanremese Calcio di Alessandro Masu, aggiungendo urgenza alla situazione. A farsi avanti con una proposta concreta è la Virtus Sanremese, che ha depositato un piano di investimenti mirati, calibrato sulle esigenze di una realtà dilettantistica in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pian di Poma

Coldiretti Abruzzo richiede con urgenza la convocazione di un tavolo regionale per discutere la possibilità di una deroga a 400 quintali per ettaro nel settore vitivinicolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pian di Poma

Argomenti discussi: Tribuna di Pian di Poma, due project sul tavolo: la Virtus chiede tempi certi; Pian Cansiglio, c’è il via libera agli slittini. Pizzoc chiuso per alto rischio valanghe; Calciomercato serie C, Giunti passa ufficialmente dal Perugia al Padova; Decreto Crans-Montana, al PalaBarton via striscioni e cuscinetti per i tifosi della Sir.

Tribuna di Pian di Poma, due project sul tavolo: la Virtus chiede tempi certiMoroni: Proposta sostenibile, basta proroghe. Alla giunta Mager l’idea di un Comunale in sintetico per aprire l’impianto a tutto il calcio cittadino ... riviera24.it

Decreto Crans-Montana, al PalaBarton via striscioni e cuscinetti per i tifosi della SirPERUGIA - È partita dal PalaBarton di Pian di Massiano, in occasione della sfida di Champions tra Sir Perugia e Guaguas Las Palmas, l’applicazione delle nuove disposizioni ... ilmessaggero.it

Paolo Ardoino la tocca piano: “Non c’è spazio per noi nella tribuna della proprietà della Juventus” Il CEO di Tether ha annunciato che sarà presente all’Allianz Stadium per il big match tra Juventus e Napoli ma si siederà… tra i tifosi Il riferimento è all’offe facebook