Trentino due valanghe oggi | quattro scialpinisti travolti a Bellamonte e Marmolada uno è morto

Due valanghe si sono verificate oggi in Trentino, coinvolgendo diversi scialpinisti. A Bellamonte, quattro persone sono state travolte, mentre sulla Marmolada uno scialpinista ha perso la vita. La giornata si è rivelata molto difficile per chi era in montagna, con i soccorritori impegnati a cercare di mettere in salvo i superstiti.

Giornata non facile oggi sulle nevi in Trentino dove due valanghe hanno travolto diversi scialpinisti. A Bellamonte quattro persone sono state recuperate, due ferite, due illese. Sulla Marmolada, quattro sciatori sono stati coinvolti: uno è morto, gli altri tre illesi. Altri incidenti in Val d'Aosta e Valtellina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Montagna, oggi 5 morti tra Valtellina, Trentino e Valle d'Aosta; Tre valanghe causano tre morti e diversi feriti tra scialpinisti; Trentino, giornata nera sulle montagne: due morti in due diverse valanghe. Le vittime in Val di Fiemme e sulla Marmolada; Strage di sciatori ed escursionisti sulle Alpi, 5 i morti tra valanghe e indicenti.

