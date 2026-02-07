Tre colpi in una sola notte investigatori al lavoro | si cerca una Maserati

Tre negozi sono stati svaligiati nella stessa notte tra Ostuni e Casalini. Gli investigatori stanno lavorando per trovare i responsabili e cercare una Maserati che potrebbe essere collegata ai furti. Al momento, nessuno si è fatto avanti con dettagli, e le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza e i testimoni nella zona.

OSTUNICISTERNINO - Tre furti realizzati in una sola notte in altrettante attività commerciali tra Ostuni e Casalini, frazione di Cisternino. Si indaga per capire se i “colpi” siano stati eseguiti dagli stessi malviventi, al momento di numero non quantificato. Gli investigatori sono alla ricerca di una Maserati, auto presumibilmente visualizzata durante l'analisi delle telecamere di video-sorveglianza. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio sono stati prima messi a segno due furti a Casalini: in una farmacia e in un bar, dove una banda ha arraffato il denaro che è riuscita a trovare nelle rispettive casse.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Ostuni Cisternino Maxi furto in un parcheggio privato a Borgo Nuovo, rubati tre camper in una sola notte Nella notte, un furto ha interessato un parcheggio privato a Borgo Nuovo, dove sono stati rubati tre camper. Crema al retinolo. 12 prodotti per cancellare le rughe in una sola notte La crema al retinolo rappresenta una soluzione efficace per contrastare le rughe e favorire il rinnovamento della pelle. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ostuni Cisternino Argomenti discussi: Uomo incappucciato spara tre colpi di pistola dentro un condominio a Roma; Allarme spaccate, altri tre colpi in una notte tra borgo del Correggio e via Saffi; Banda di ladri in azione tra Ostuni e Cisternino: tre colpi in poche ore; Escalation di furti a Volla: tre colpi in due settimane ai danni di una coppia di pensionati. Escalation di furti a Volla: tre colpi in due settimane ai danni di una coppia di pensionatiUn’escalation preoccupante di furti nelle abitazioni sta mettendo in allarme i residenti di Volla, in particolare nelle zone residenziali. msn.com Tre colpi in una sola notte a bordo di una Maserati: poi la fuga tra i negoziTre colpi in una notte, con l’ipotesi di un’unica banda a mettere a soqquadro tre attività commerciali tra Ostuni e Casalini. msn.com Banda di ladri in azione tra Ostuni e Cisternino: tre colpi in poche ore facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.