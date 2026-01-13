Maxi furto in un parcheggio privato a Borgo Nuovo rubati tre camper in una sola notte

Nella notte, un furto ha interessato un parcheggio privato a Borgo Nuovo, dove sono stati rubati tre camper. Dopo aver forzato un cancello d’ingresso, i ladri sono riusciti a entrare nel deposito custodito e hanno portato via i veicoli senza lasciare tracce evidenti. L’episodio evidenzia le criticità di sicurezza di aree di sosta private e solleva interrogativi sulla tutela dei veicoli parcheggiati in zone private.

Dopo aver forzato un cancello sono entrati in un parcheggio custodito e sono andati a colpo sicuro puntando dritti su tre camper. Tre "bestioni" alti tre metri e lunghi sette, alcuni del valore di circa 80 mila euro, spariti nel nulla nel giro di una notte. Carabinieri e polizia indagano su un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Ubriachi e drogati al volante, maxi controlli a Milano ritirate 24 patenti in una sola notte Leggi anche: Louvre, nuovi arresti nel maxi furto: i gioielli rubati restano introvabili La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maxi furto da mille euro al supermercato, arrestati in 6 nell'auto piena di burro e cosmetici; Lecco, le rubano la borsa dall’auto nel parcheggio del centro commerciale: dentro c’è un farmaco salvavita; Ruba all'Aldi poi armato di bottiglia minaccia l'addetto alla sicurezza per scappare: arrestato. Melegnano, 80enne derubato al cimitero: una giovane ragazza lo abbraccia e gli porta via la collana d’oro L’anziano ha scoperto il furto solo in serata, ma non ha sporto denuncia, mentre i responsabili si erano già dileguati nel parcheggio del camposant - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.