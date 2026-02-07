Tragedia ad Albosaggia | due morti e un ferito sotto una valanga

Questa mattina ad Albosaggia, una valanga ha travolto un gruppo di tre escursionisti. Due di loro sono morti sul colpo, mentre una terza persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno sul versante del Pizzo Meriggio. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare molto per le due vittime.

Due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita nella valanga che si è staccata poco dopo le 12 di oggi, sabato 7 febbraio, nel territorio comunale di Albosaggia, lungo il versante del Pizzo Meriggio

