Toscana nuziale | agriturismo San Ruffillo premiato come location ideale per matrimoni nel 2026

L’agriturismo San Ruffillo in Toscana è stato scelto come miglior location per matrimoni nel 2026. La struttura, immersa nel verde, attira sempre più coppie che vogliono celebrare il loro giorno speciale in un contesto naturale e autentico. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e i futuri sposi che cercano un luogo unico per il loro sì.

L'incanto della natura toscana continua a fare da sfondo a uno dei momenti più significativi nella vita di molte coppie: il matrimonio. L'agriturismo Corte San Ruffillo, immerso nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo, a pochi chilometri dalle Foreste Casentinesi, si è confermato, anche per il 2026, tra le destinazioni più ambite dagli sposi italiani e internazionali, conquistando per l'ennesima volta il prestigioso Wedding Award di Matrimonio.com. Un riconoscimento che testimonia, ancora una volta, la crescente tendenza a celebrare l'amore lontano dal caos cittadino, in contesti autentici e a contatto con la natura.

