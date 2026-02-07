Tenta di rubare costosissimi auricolari wireless all' Unieuro di Como | denunciato 32enne

La polizia di Como ha denunciato un uomo di 32 anni che ha tentato di rubare auricolari wireless all’Unieuro di viale Lecco. L’uomo è stato fermato prima di riuscire a portare via la merce. Gli agenti sono intervenuti subito dopo la segnalazione e ora indagano sulla vicenda.

Intervento della polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri in un negozio di elettronica di viale Lecco, dove un uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando al 112 è giunta la segnalazione di un furto in corso e del.

