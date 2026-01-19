Tenta di rubare uno smartphone al Galassia 41enne denunciato

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, i carabinieri di Piacenza sono intervenuti al centro commerciale Galassia, dove è stato segnalato un tentativo di furto di uno smartphone. Un uomo di 41 anni è stato denunciato in seguito alle verifiche delle forze dell’ordine, che hanno prontamente gestito l’evento. L’intervento si inserisce nelle attività di sorveglianza e tutela della sicurezza nei luoghi pubblici della zona.

Nel primo pomeriggio di sabato, 17 gennaio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti prontamente presso il centro commerciale "Galassia", a seguito di una segnalazione per un tentativo di furto. L'equipaggio, giunto sul posto intorno alle 14.

