Tenta di rubare uno smartphone al Galassia 41enne denunciato

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, i carabinieri di Piacenza sono intervenuti al centro commerciale Galassia, dove è stato segnalato un tentativo di furto di uno smartphone. Un uomo di 41 anni è stato denunciato in seguito alle verifiche delle forze dell’ordine, che hanno prontamente gestito l’evento. L’intervento si inserisce nelle attività di sorveglianza e tutela della sicurezza nei luoghi pubblici della zona.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.