Sul palco del Teatro Nuovo c’è ' L’anatra all’arancia' con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri
Venerdì 12 proseguono gli spettacoli di prosa al Teatro Nuovo con il terzo appuntamento della stagione. Sul palco arrivano Emilio Solfrizzi e Irene Ferri (nella foto) con 'L’anatra all’arancia', un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
