Tari salatissima a Pisa La Città ecologica | Troppi cassonetti | bisogna incentivare la tariffazione puntuale

La tassa sui rifiuti a Pisa resta tra le più alte d’Italia. Nel 2025, la città si posiziona al secondo posto dopo Catania per la tariffa più cara tra i capoluoghi di provincia. La causa principale? Troppi cassonetti e un sistema di raccolta che, secondo l’amministrazione, deve essere più puntuale e incentivato. La città cerca soluzioni per alleggerire i costi per le famiglie e le imprese.

Pisa ha avuto nel 2025 una Tari che è la seconda, dopo Catania, più cara tra i capoluoghi di provincia in Italia. Catania 602 €, Pisa 557 €, poi Genova con 509 €. “Un peggioramento netto rispetto al 2023 dove Pisa era quarta dopo Catania, Genova e Napoli con 481 €” sottolinea l'associazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Tari Oltre un centinaio i “furbetti” della Tari scovati con la tariffazione puntuale Perché con la tariffazione puntuale non ci sono sconti della Tari? La spiegazione La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pisa Tari Argomenti discussi: Tari salatissima a Pisa, La Città ecologica: Troppi cassonetti: bisogna incentivare la tariffazione puntuale; Tari salatissima a Pisa, La Città ecologica: 'Troppi cassonetti: bisogna incentivare la tariffazione puntuale'; Gennaio con il sorriso per il 'Galilei': registrata una crescita del 2,1%; Ztl - Arena, il via slitta a Pisa - Bologna. Differenze territoriali enormi, quanto costa la Tari città per città: Pisa la più cara d’ItaliaL'analisi impietosa della Uil sulla tassa sui rifiuti in capo ai Comuni che drena, in media, 350 euro a famiglia l'anno ... lanazione.it Tariffa rifiuti, infuria la polemica: A Pisa la Tari più alta in Toscana, 45 euro in più a famigliaPisa, 26 novembre 2025 – A Pisa la Tari è la più alta della Toscana e la seconda più cara d’Italia. Lo conferma il nuovo Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva: 557 euro l’anno in media a famiglia, con ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.