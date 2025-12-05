Oltre un centinaio i furbetti della Tari scovati con la tariffazione puntuale

«La tariffazione puntuale dei rifiuti è anche un discorso di equità». Matteo Bongiorni, vicesindaco di Piacenza, ne fa anche un discorso di tributi. Con il nuovo sistema, nel corso del 2025, il Comune è riuscito a scovare più di un centinaio di alloggi non registrati alla Tari, la tassa dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

