Taranto Hotel Palace | ritrovato un cadavere trent’anni di degrado e allarme sicurezza per l’area

A Taranto, un giovane è stato trovato morto nel sottoscala dell’ex Hotel Palace. La scoperta ha portato alla luce trent’anni di abbandono e degrado in una delle strutture più conosciute della città. Ora, si parla di più sicurezza e di come evitare che situazioni come questa si ripetano in un’area che da tempo versa in condizioni precarie.

Taranto, l'Hotel Palace: un cadavere risveglia l'allarme su trent'anni di degrado. La scoperta del corpo di un giovane nel sottoscala dell'ex Hotel Palace di Taranto ha riacceso un faro impietoso sullo stato di abbandono in cui versa una struttura iconica della città, e ha immediatamente sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del patrimonio urbano. L'ennesimo, tragico evento, avvenuto in viale Virgilio, ha spinto il segretario cittadino di Noi Moderati, Mario Dinoi, a chiedere con urgenza provvedimenti concreti all'amministrazione comunale, denunciando un "fallimento" nella gestione di un'area che da decenni rappresenta una ferita aperta nel tessuto cittadino.

